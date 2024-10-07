Hemen herkes çevresindeki kişilerin en az birinden balığın yanında yoğurt yemenin zararlı olduğu duymuştur. Peki, bu bilginin doğruluğu nedir? Balık ve süt birlikte tüketilir mi? Balık ve süt ürünlerinin birlikte tüketilemeyeceği fikri sadece bir efsane midir yoksa doğru mudur? Balıkla yoğurt yenir mi?

BALIKLA YOĞURT YENİR Mİ?

Taze olduğu sürece balık ile yoğurt birlikte tüketilebilir. Tazeliğini yitiren balıkta "histamin" adında bir proteinin miktarı artmakta ve bu madde aynı zamanda yoğurtta da bulunmaktadır. Aynı öğünde her ikisi de tüketilirse vücuttaki histamin miktarı artmaktadır.

Anadolu Ajansı Teyit Hattı, zaman zaman gündeme gelen "Balığın yanında yoğurt yenir mi?" sorusunu TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 8. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tahta'ya sordu. Öncelikle bu gıdaların besin değerlerini açıklayan Tahta, "Balıktaki proteinin ic¸erdigˆi yagˆın sagˆlıklı olması, A, B, D vitaminleri ic¸ermesi, demir, iyot, selenyum ve c¸inko gibi minerallerin ic¸erigˆinde bulunması balıgˆı protein tercihinde o¨ne gec¸iriyor. Balık kırmızı ete go¨re daha yagˆsız ve du¨s¸u¨k protein kaynagˆıdır. Yogˆurt ise, oldukc¸a besleyicidir ve mu¨kemmel bir protein, kalsiyum ve potasyum kaynagˆıdır. Yogˆurdun ic¸erigˆinde c¸ok sayıda vitamin ve mineral bulunur." dedi.

AA Teyit Hattı'nın besin değeri yüksek olan bu iki gıdanın birlikte tüketilmesiyle ilgili ikilemi sorduğu Tahta, "Bu bir şehir efsanesidir." dedi. Tahta, "Bu tarz efsanelerin yayılmasının nedeni ise, gıda konusunda yanlıs¸ bilinen dogˆruların maalesef konuların uzman olmayan kis¸ilerce popu¨list yaklas¸ımlarca degˆerlendirilmesidir. Ayrıca vatandas¸larımızın gıda okuryazarlıgˆı konusundaki eksiklikleri de bu tarz efsanelerin gerc¸ekmis¸ gibi algılanmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Tahta, "Tüketilen balığın ve kullanılan fermente su¨t u¨ru¨nlerinin (yogˆurt, kefir, peynir) taze olması durumunda beraber tu¨ketilmeleri problem tes¸kil etmeyecektir" şeklinde konuştu.

Tahta, "Balıklarda zehirlenmeye sebep olan temel etkenlerden birisi Scombroid zehirlenme, (Histamin) bir tu¨r biyojen amindir. O¨zellikle bayat balıklarda zamanla artan histamin miktarı tehlike oluşturabilir. Balığın yanında tu¨ketilen fermente su¨t u¨ru¨nleri de histamin ic¸erdigˆi ic¸in yenilen toksik balıgˆın porsiyon miktarına, kis¸inin histamin hassasiyetine ve balıgˆın pis¸irilmeden o¨nceki sıcaklıgˆına bagˆlı olarak zehirlenme semptomlarının s¸iddeti artabilir. I·c¸erigˆinde bulanan etken maddelere hassasiyeti olan tu¨keticilerde alerjik reaksiyonlara sebep olduğunu" iletti.