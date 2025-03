BALIKESİR HAVA DURUMU 14 MART: Balıkesir hava durumu nasıl? Balıkesir 5 günlük hava durumu tahmini!

Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgası, Balıkesir'de de hissedilmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 14 Mart 2025 Cuma günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 14 Mart Cuma günü Balıkesir'de hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Balıkesir için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

BALIKESİR'DE HAVA DURUMU NASIL?

14 Mart 2025 Cuma günü Balıkesir'de hava durumu genel olarak güneşli ve açık olması bekleniyor. Gün içerisinde en yüksek sıcaklığın 25°C, gece saatlerinde ise en düşük sıcaklığın 8°C seviyelerine kadar düşmesi bekleniyor. Yağış öngörülmezken, rüzgârın güney-güneybatı yönünden saatte yaklaşık 16 km hızla esmesi tahmin ediliyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava biraz serin hissedilebilir, ancak öğle saatlerine doğru sıcaklıkların artmasıyla birlikte daha ılıman bir hava etkili olacak.

BALIKESİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Not Found

Not Found

HTTP Error 404. The requested resource is not found.

Balıkesir hava durumu