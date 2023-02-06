Balıkesir'de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Balıkesir'de okullar tatil edildi mi? Son dakika Balıkesir'de okullar yarın tatil mi?

Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Balıkesir'de okullar tatil mi? Merak ediliyor. Balıkesir'de yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Balıkesir'de okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Balıkesir'de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Balıkesir'de okullar tatil edildi mi? Balıkesir'de okullar yarın tatil mi?

Balıkesir'de okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Balıkesir Da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Balıkesir'de okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Balıkesir'de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Balıkesir'de okullar tatil edildi mi? Balıkesir'de okullar yarın tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, görülen kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesi, taşımalı eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak il genelindeki okullarda 6 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

6 ŞUBAT PAZARTESİ BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Balıkesir'de 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiği duyuruldu.