Balıkesir'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Geçtiğimiz aylarda 6.1 büyüklüğünde depremle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi yine sallandı. AFAD, depremin büyüklüğünü açıkladı.

SINDIRGI YİNE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın verdiği bilgilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 23:10'da meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre altında oluştu.