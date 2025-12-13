Haberler

Balıkesir'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda 6.1 büyüklüğünde depremle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi yine sallandı. AFAD, depremin büyüklüğünü açıkladı.

SINDIRGI YİNE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın verdiği bilgilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 23:10'da meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre altında oluştu.

Serhat Yılmaz
