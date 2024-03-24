Bakara suresinde, kendilerine bildiren eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanamaz" diye isyan edip Hz. Musa'dan "Rabb'ne dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Bakara suresinde İsrailoğullarının istedikleri arasında hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster Bakara suresi sorusunun cevabı nedir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BAKARA SURESİ SORUSUNUN CEVABI NEDİR?

Kim Milyoner Olmak İster programında yer almakta sorunun cevabı henüz açıklanmadı. Buna göre programda yer almakta olan Kim Milyoner Olmak İster Bakara suresi sorusunun cevabı nedir? Sorusunun hangi şık olduğu henüz bilinmiyor. Sorunun cevabı birazdan yayınlanacak olan bölümün devamı ile birlikte belli olacak ve ardından haberimiz güncellenecektir.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 5 MİLYONLUK SORU

Bakara suresinde, kendilerine bildiren eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanamaz" diye isyan edip Hz. Musa'dan "Rabb'ne dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?

Seçenekler:

A) Mercimek

B) Soğan

C) Nohut

D) Sarımsak

Cevap: C Nohuttur.