Kadın sürücüye dehşeti yaşatan maganda yakalandı

Kadın sürücüye dehşeti yaşatan maganda yakalandı
Ataşehir'de bir magandanın yol verme tartışması yaşadığı kadın sürücüye, otomobilinden inip hakaret ederek aracına zarar verdiği görüntülerin ardından bakanlık hakarete geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Taner T. olduğu tespit edilen şahsın yakalanarak gözaltına alındığını "Gereği yapıldı" notuyla duyurdu.

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Fetih Mahallesi'nde saat 08.20'de iddiaya göre; otomobiliyle Sancak Sokak'ta seyreden ve doktor olduğu öğrenilen Esra S. ile başka bir sürücü Taner T., arasında yol verme tartışması çıktı. Bunun üzerine Taner T. aracından inerek Esra S.'nin aracının kapısını açmaya çalıştı. Kapıyı açamayan Taner T., sokaktan uzaklaştı. Olaydan kısa sürenin ardından taraflar Esatpaşa Caddesi'nde yeniden karşılaştı.

ARACINA ÇARPTI, TEKMEYLE SALDIRDI

Kadın sürücünün caddede sollama yaptığı sırada, Taner T. geriye doğru manevra yaparak Esra S.'nin aracına çarptı. Olayın ardından tekrar aracından inen Taner T., Esra S.'nin otomobiline tekmeyle saldırdı. Sosyal medyadaki görüntüleri ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şüphelinin yakalandığını "Gereği yapıldı" notuyla duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Ataşehir'de trafikte tartıştığı bir kadın sürücüye hakaret ederek, aracına zarar veren T.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Nedir bu öfke, nedir bu zorbaca hareketler? Trafik, yalnızca taşıtların akışı değil; toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir. İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren bu maddeye göre: Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücüye, 180 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Trafik güvenliğini hiçe sayan, trafikte 'şehir eşkıyası' gibi davranan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
11. Yargı Paketi komisyondan geçti! Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok

11. Yargı Paketi'nde değişiklik! Bu suçları işleyenlere tahliye yok
Gündem yaratacak iddia: Memura 30 bin TL'lik seyyanen zam teklifi geri çekildi

30 bin TL'lik sürpriz zam teklifi hesaba yatmadan iptal edildi
Suriye'de güvenlik güçleri ile terör örgütü SDG arasında çatışma

Sınır komşumuz karıştı! Keskin nişancılara İHA'lar karşılık verdi
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Magandanın kullandığı araçta kurumsal bir şirket aracı. sanırım şirket yetkilileri de gerekeni yapacaktır.

Haber YorumlarıDavut :

Kim bilir o adamı ne hale getirdi

Haber YorumlarıTarafsız yorum:

Yalancıyı, dolandırıcıyı, hak yiyeni, toplum huzurunu bozanı/tehdit edeni YAĞLI KAZIĞA OTURTSUNLAR

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 maddelik kanun teklifi Meclis'ten geçti! Emlak vergisinde üst sınır belirlendi

Ev sahiplerini yakından ilgilendiren kanun teklifi, Meclis'ten geçti
İsrail'in Eurovision'a katılımı onaylandı, 6 ülke boykot kararı aldı

Eurovision'da kriz! Skandal kararın ardından 6 ülke yarışmadan çekildi
Liste güncelledi, hepsi il olmaya aday! İşte plaka hazırlığındaki 5 ilçe

Liste güncelledi, hepsi il olmaya aday! İşte plaka hazırlığındaki 5 ilçe
İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki skandal hırsızlığın ilk görüntüleri

İşte son yılların en büyük hırsızlığının ilk görüntüleri
DEM Parti'den İmralı tutanaklarına tepki: Parça parça, eksik ve öznel yorumlarla aktarılmış

Kamuoyuyla paylaşılan tutanak DEM Parti'yi kızdırdı: Öcalan'ın...
Serkan Çayoğlu, Kızıldeniz Film Festivali'nde Hollywood yıldızlarıyla buluştu

Ünlü oyuncu Cidde'de kırmızı halıda, dünya yıldızlarına taş çıkardı
Kırıkkale'de bacanağını silahla öldüren uzman çavuş intihar etti

Uzman çavuş dehşet saçtı! Bacanağını katledip kendi canına kıydı
'Emeklilik kalksın' diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan

"Emeklilik kalksın" diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan
Dünyada kaos hakimken en güvenli beş ülkede hayat nasıl?

Dünyada kaos hakimken en güvenli beş ülkede hayat nasıl?
Emre Belözoğlu Süper Lig ekibine imzayı attı

Ünlü teknik direktörden boşalan koltuğa oturdu
Rusya'da Snapchat'e erişim engeli getirildi

Dünyanın en büyük uygulamalarından birini Rusya'da yasakladı
İsrail, harita paylaşıp 'vuracağız' dediği Lübnan'a saldırdı! İşte bölgeden gelen ilk görüntüler

İsrail, harita paylaşıp "vuracağız" dediği ülkeye saldırdı
