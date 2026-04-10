Bakan Gürlek duyurdu: Türkiye'den Sumud Filosu için çarpıcı hamle

Bakan Gürlek duyurdu: Türkiye'den Sumud Filosu için çarpıcı hamle
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren Sumud Filosu'na yönelik İsrail'in saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle önemli bir yargılama sürecinin başladığını belirtti. Gürlek, “Netanyahu ve beraberindeki katliam şebekesinin, sivillere yönelik planlı ve sistematik saldırıları, insanlığa karşı suçlar, soykırım, işkence ve yağma gibi ağır fiilleri de hukuk önünde mutlaka karşılık bulacaktır” dedi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına ilişkin hazırlanan iddianameyi kabul etti.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kabul ettiği iddianame, Netanyahu ve beraberindekilerin sivillere yönelik planlı ve sistematik saldırılarını, insanlığa karşı suçlar, soykırım, işkence ve yağma gibi ağır fiilleri kapsıyor.
  • Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, vatandaşların ve insanlığın ortak vicdanını yaralayan eylemlerin takipçisi olmaya devam edeceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Gazze'ye insani yardım götüren Sumud Filosu'na yönelik İsrail'in barbarca saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle önemli bir yargılama sürecinin başladığını belirtti.

“NETANYAHU VE BERABERİNDEKİ KATLİAM ŞEBEKESİNİN, SİVİLLERE YÖNELİK PLANLI VE SİSTEMATİK SALDIRILARI HUKUK ÖNÜNDE MUTLAKA KARŞILIK BULACAKTIR”

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde başlatılan tarihi nitelikteki soruşturmanın yargılama aşamasına gelmesinin, Türk adaletinin uluslararası hukuk temelinde ortaya koyduğu kararlı iradenin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Gürlek, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yalnızca diplomasi alanında değil, hukuk zemininde de zulme karşı duruşunu açık ve net biçimde ortaya koymaktadır. Hiç kimse işlediği suçun ağırlığını makamının arkasına saklayamaz. Netanyahu ve beraberindeki katliam şebekesinin, sivillere yönelik planlı ve sistematik saldırıları, insanlığa karşı suçlar, soykırım, işkence ve yağma gibi ağır fiilleri de hukuk önünde mutlaka karşılık bulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın ve insanlığın ortak vicdanını yaralayan her eylemin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Adaletin tesisi için hukuk içinde, kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz."

Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
İran, müzakereler başlamadan 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 şart koştu

İran 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 müzakere şartı koştu
Zelenskiy, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 4 ülkenin ismini saydı: Rusya, bu ülkelerin birliğinden korkmalı

Zelenskiy 4 ülkenin ismini saydı: Rusya, bu birlikten korkmalı...
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal

İğrenç yazışmalar geri getirildi! Kadınların fotolarını gönderip...
Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı

ABD'li eski bakan, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Otobüs şoförü yaptığı hareketle gönülleri fethetti

Otobüs şoförü yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar

Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar

Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal

İğrenç yazışmalar geri getirildi! Kadınların fotolarını gönderip...
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat