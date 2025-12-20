Haberler

Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Güler, "Aile Yılı" kapsamında; 3 çocuklu ailelerin bir çocuğunun, 4 çocuklu ailelerin ise iki çocuğunun istediği yerde askerlik yapması gibi bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalara Milli Savunma Bakanlığı olarak katkı sağlayacaklarını belirtti.

Bakan Güler, bu kapsamda askerlik sistemine yönelik dikkat çekici bir düzenleme üzerinde çalışıldığını duyurdu. Güler, 3 çocuğu bulunan ailelerde bir çocuğun, 4 çocuğu bulunan ailelerde ise iki çocuğun askerlik görevini kendi istedikleri yerde yapabilmesine imkan tanıyacak bir uygulamanın gündemde olduğunu ifade etti. Söz konusu düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde, askerlikte aile yapısını gözeten yeni bir dönemin başlayabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

Bakan Güler'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

"Malumunuz olduğu üzere bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Aile Yılı olarak ilan edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sorumluluğunda devam eden bu konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı olarak biz de neler yapabiliriz diye çalışıyoruz. Bu konuda hazırladığımız bir takım görüş ve önerileri önümüzdeki dönemde paylaşacağız.

Örneğin, 3 çocuğu olan bir ailenin bir çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşüncelerimiz var. Biz Aile konusuna büyük önem veriyoruz, hatta en son İstanbul'da düzenlenen IDEF Fuarında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte stand açtık."

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıM K:

ailenin tek çocuğu olanlarda üs bölgelerine gönderilir herhalde böyle bir sistemde.

Haber YorumlarıCece Cece:

askerliğide rezil ettiniz bu ne öyle yakında asker bulamayacaksınız

Haber YorumlarıLokman Babacan:

Hakketen bunlar kafayı yemiş

Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

güzel başarılı

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

Her şeyde olduğu gibi burda da suyunu çıkaran hükümet :)))

Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

Doğurganlık oranı artsın diye yapılıyor ama haberiniz olmayan şey insanlar geçinemiyor yani bu saatten sonra sandık gelmeden siz oy alamayıp gitmeden ekonomi düzelmeden kimse çocuk sayısın arttırmaz.

