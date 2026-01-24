Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Meclis Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu'nda yaptığı konuşmada evlat edinme süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Evlat edinme sayılarında herhangi bir düşüş olmadığını belirten Göktaş, yıllara göre rakamların değişiklik gösterebildiğini ifade etti.

"BU BİR SİPARİŞ DEĞİL"

Ailelerin daha çok 0–3 yaş arası çocuklara yöneldiğini ve kız çocuk tercihinin öne çıktığını söyleyen Göktaş, bazı taleplerin süreci zorlaştırdığını vurguladı. Göktaş, kendisine gelen bir talepte "mavi gözlü çocuk" istendiğini aktararak, "Bu bir sipariş değil. Eğer bir çocuğa aile olmak istiyorsanız, ne cinsiyet ne yaş ayrımı yapın. Göz rengini ise hiç belirlemeyin" dedi. Bakan Göktaş, evlat edinilen çocukların yerleştirildikleri aileler tarafından düzenli olarak takip edildiğini, gerekli görülen durumlarda çocukların geri alınabildiğini de kaydetti.

346 ÇOCUĞUN REHABİLİTASYONU TAMAMLANDI

Suça sürüklenen çocuklara yönelik yedi ihtisaslaşmış çocuk biriminin aktif olarak görev yaptığını belirten Göktaş, bu birimlere kabul edilen 346 çocuğun rehabilitasyon sürecinin tamamlandığını açıkladı. Bazı çocukların kurumlardan ayrılmak için şiddete başvurduğunu, camları kırdığını, yangın çıkardığını ya da kaçtığını ifade eden Göktaş, bu çocukların kendilerini kuruma ait hissetmediğini söyledi. Göktaş, farklı travmalar, ilaç kullanımları ve intihar girişimi öykülerine sahip çocuklar için özel rehabilitasyon çalışmaları yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

KURUMLARA YAPAY ZEKA DESTEKLİ KAMERA SİSTEMİ

Türkiye gazetesinden Esma Altın'ın haberine göre; Bakan Göktaş, 2025 yılı içerisinde mahkeme kararıyla veya tedbir kapsamında kurum bakımına alınan 3 bin 382 çocuğun İhtisaslaşmış Çocuk Evleri Sitelerine kabul edildiğini, bu çocuklardan 3 bin 26'sının rehabilitasyon süreci sonrası ya normal çocuk evlerine ya da ailelerinin yanına yönlendirildiğini söyledi. Bakım altındaki çocukların kaldığı kurumlarda ihmal ve şiddet riskine karşı yapay zekâ destekli "akıllı kamera sistemi" kurulacağını açıklayan Göktaş, merkezden anlık izleme yapılacağını ve herhangi bir olumsuzlukta uyarının doğrudan bakanlık merkezine iletileceğini ifade etti.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ MECLİS GÜNDEMİNDE

15 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini sınırlandırmaya yönelik yasal düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis gündemine geleceğini duyuran Göktaş, dijital mecralarda yaş sınırı olmamasının ciddi riskler barındırdığını söyledi. Göktaş, "Çocuklarımızı sosyal medyanın karanlık dehlizlerine bırakamayız" ifadelerini kullandı.