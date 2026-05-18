Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı siyaset gündemini hareketlendirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Öcalan’ın örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli” sözleri siyasette yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel, sürecin perde arkasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“STATÜNÜN YENİ FORMÜLE EDİLMİŞ HALİ”

Haberler.com yayınında konuşan Ankara Temsilcisi Şerife Güzel, süreçte yaşanan yavaşlamanın nedenlerinden birinin Abdullah Öcalan’ın statü talebindeki ısrarı olduğunun kulislerde konuşulduğunu söyledi. Güzel, toplumdaki hassasiyetlerin de dikkate alındığını belirterek, “Statü ifadesi, daha üst düzey bir liderlik konumu verilecekmiş gibi algı oluşturduğu için rahatsızlık yarattı” dedi. Bahçeli’nin kullandığı “barış ve siyasallaşma koordinatörlüğü” ifadesinin ise statünün yeni formüle edilmiş hali olduğunu öne sürdü.

“BAYRAM SONRASI GÜNDEM YASA ÇALIŞMALARI”

Sürecin yasal düzenlemelerle ilerleyebileceğini ifade eden Güzel, belirli sürelerle uzatma mekanizmasının da gündemde olduğunu söyledi. Bayram sonrası siyasi gündemin ağırlıklı olarak yasa çalışmalarına odaklanacağını belirten Güzel, ayrıca sürpriz bazı büyükşehir ve il belediye başkanlarının AK Parti’ye geçebileceği yönünde dikkat çeken bir kulis bilgisini de paylaştı.

Gamze Tamer
