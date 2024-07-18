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Bahçelievler hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Bahçelievler nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı?

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Bahçelievler hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Bahçelievler, konut alanları ve iş merkezleri ile önemli bir yerleşim bölgesidir. Eğitim ve sağlık tesisleri açısından zengindir. Bahçelievler'e gidecek olan vatandaşlar Bahçelievler İstanbul'un neresinde, karşıda mı merak ediyor. Peki, Bahçelievler nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı, nereye bağlı? İşte Bahçelievler harita gösterimi ve uydu görüntüleri!

Bahçelievler hangi yakada? Bahçelievler, konut alanları ve iş merkezleri ile önemli bir yerleşim bölgesidir. Eğitim ve sağlık tesisleri açısından zengindir. Bahçelievler'e gidecek olan vatandaşlar Bahçelievler İstanbul'un neresinde, karşıda mı merak ediyor. Peki, Bahçelievler nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı, nereye bağlı? İşte Bahçelievler harita gösterimi ve uydu görüntüleri!

BAHÇELİEVLER HANGİ YAKADA?

Bahçelievler, İstanbul'un Avrupa yakasında yer almaktadır. İstanbul'un önemli yerleşim bölgelerinden biri olan Bahçelievler, konut alanları ve iş merkezleri ile dikkat çeker. İlçede yer alan Bahçelievler Hastanesi ve çeşitli eğitim kurumları, sağlık ve eğitim açısından bölge halkına önemli hizmetler sunar. Metrobüs hattının ilçeden geçmesi, ulaşımda büyük kolaylık sağlar.

Bahçelievler, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinlikler açısından da zengindir. İlçede yer alan çeşitli alışveriş merkezleri, restoranlar ve kafeler, sosyal yaşamı hareketlendirir. Ayrıca, parklarda düzenlenen etkinlikler ve spor alanları, bölge halkına çeşitli aktiviteler sunar.

BAHÇELİEVLER HARİTADA NEREDE?

İstanbul Bahçelievler'in haritadaki konumu şu şekildedir:

Bahçelievler hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Bahçelievler nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı?

BAHÇELİEVLER NEREDE?

Bahçelievler, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan bir ilçedir. 1992 yılında Bakırköy'den ayrılarak bağımsız bir ilçe olmuştur. İlçenin tarihi, Bizans ve Osmanlı dönemlerine kadar uzanmaktadır. Günümüzde ise modern konut projeleri ve ticaret merkezleri ile dikkat çekmektedir.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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