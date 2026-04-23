Bahçeli’den resepsiyonda dikkat çeken temas: DEM Parti heyetiyle tokalaştı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen resepsiyonda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Parti heyetiyle kurduğu diyalog öne çıktı. Bahçeli’nin, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ile tokalaşması dikkat çekti.

BAHÇELİ, DEM PARTİ'LİLERLE SELAMLAŞTI

Resepsiyon sırasında siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelen Bahçeli, DEM Parti sıralarına gelerek Bakırhan ve Buldan başta olmak üzere parti üyeleriyle selamlaştı.

“NASILSINIZ?” DİYALOĞU

Görüşme sırasında Pervin Buldan’ın Bahçeli’ye “Hoş geldiniz, nasılsınız?” diye sorduğu, Bahçeli’nin de kısa bir sohbet gerçekleştirdiği görüldü.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen temasın ardından Bahçeli DEM Parti heyetinin yanından ayrıldı.

Söz konusu anlar, resepsiyonun en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.