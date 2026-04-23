Bahçeli’den resepsiyonda dikkat çeken temas: DEM Parti heyetiyle tokalaştı

Bahçeli’den resepsiyonda dikkat çeken temas: DEM Parti heyetiyle tokalaştı Haber Videosunu İzle
Bahçeli’den resepsiyonda dikkat çeken temas: DEM Parti heyetiyle tokalaştı
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen 23 Nisan resepsiyonu, siyasetin farklı kesimlerini bir araya getirirken dikkat çeken temaslar yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ile tokalaşarak kısa süreli sohbet etmesi, resepsiyonun öne çıkan anlarından biri oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen resepsiyonda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Parti heyetiyle kurduğu diyalog öne çıktı. Bahçeli’nin, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ile tokalaşması dikkat çekti.

BAHÇELİ, DEM PARTİ'LİLERLE SELAMLAŞTI 

Resepsiyon sırasında siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelen Bahçeli, DEM Parti sıralarına gelerek Bakırhan ve Buldan başta olmak üzere parti üyeleriyle selamlaştı.

“NASILSINIZ?” DİYALOĞU 

Görüşme sırasında Pervin Buldan’ın Bahçeli’ye “Hoş geldiniz, nasılsınız?” diye sorduğu, Bahçeli’nin de kısa bir sohbet gerçekleştirdiği görüldü.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen temasın ardından Bahçeli DEM Parti heyetinin yanından ayrıldı. 

Söz konusu anlar, resepsiyonun en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.

Elif Yeşil
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

