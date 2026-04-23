Bahçeli’den resepsiyonda dikkat çeken temas: DEM Parti heyetiyle tokalaştı
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen 23 Nisan resepsiyonu, siyasetin farklı kesimlerini bir araya getirirken dikkat çeken temaslar yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ile tokalaşarak kısa süreli sohbet etmesi, resepsiyonun öne çıkan anlarından biri oldu.
BAHÇELİ, DEM PARTİ'LİLERLE SELAMLAŞTI
Resepsiyon sırasında siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelen Bahçeli, DEM Parti sıralarına gelerek Bakırhan ve Buldan başta olmak üzere parti üyeleriyle selamlaştı.
“NASILSINIZ?” DİYALOĞU
Görüşme sırasında Pervin Buldan’ın Bahçeli’ye “Hoş geldiniz, nasılsınız?” diye sorduğu, Bahçeli’nin de kısa bir sohbet gerçekleştirdiği görüldü.
Samimi bir atmosferde gerçekleşen temasın ardından Bahçeli DEM Parti heyetinin yanından ayrıldı.
Söz konusu anlar, resepsiyonun en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.