Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon

Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yeraltı" dizisinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nu telefonla aradığını söyledi. Bahçeli, "Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek tüm ekibe başarılar dilerim." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yeraltı" dizisinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti. Görüşmede dizinin Türk gençliğini kötü alışkanlıklardan uzak tutma konusundaki başarısını vurgulayan Bahçeli, senaryonun topluma örnek teşkil edecek şekilde ekrana taşınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dizi ekibine başarılar dileyen Bahçeli, oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'na kabul etmesi halinde bir "Bozkurt Tablosu" hediye etmek istediğini belirtti.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bugün Now TV'de yayınlanan 'Yeraltı' dizisinin dizisinin baş rol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu'nu aradım. Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek tüm ekibe başarılar dilerim."

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
Yorumlar (1)

Memoli_xxx:

İçerik dizide uyuşturucuyu yurt dışında satmak iç piyasada satmamak ve sattırmamak Bozo çok iyi oyuncu

