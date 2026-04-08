Baharı beklerken 5 ile lapa lapa kar yağdı
Bahar aylarının gelmesiyle yükselen sıcaklıklar yerini ani düşüşe bıraktı, Türkiye’nin birçok kentinde nisan ayında kar yağışı etkili oldu.
Bahar mevsiminin başlamasıyla birlikte artan hava sıcaklıkları, son günlerde yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından yurt genelinde sıcaklıklar düşerken, birçok şehirde kar yağışı görüldü.
ANKARA’DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR
Başkent Ankara’da Kızılcahamam, Çamlıdere ve Çubuk ilçelerinin yüksek kesimleri ile yaylalarda nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Kar, Ankara-İstanbul yolu Akyarma mevkiinde de görüldü. Yetkililer, bölgede herhangi bir yol kapanmasının yaşanmadığını bildirdi.
TOKAT’TA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR
Tokat’ta ilçe merkezi ile birlikte 1600 rakımlı Üçoluk Göleti ve Başçiftlik Kayak Merkezi çevresinde kar yağışı görüldü. Binaların çatıları ve araziler beyaza bürünürken, yağışın aralıklarla devam ettiği öğrenildi.
BOLU’DA GECE YAĞMURU KARA DÖNÜŞTÜ
Bolu’da Köroğlu Dağları’nın zirvesinde yer alan Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ yaylası ile Gölcük Tabiat Parkı’nın yüksek kesimlerinde sağanak yağış gece saatlerinde kar yağışına dönüştü. Yağış sonrası bölgede kartpostallık görüntüler oluştu.
KARABÜK VE ÇANKIRI DA BEYAZA BÜRÜNDÜ
Karabük’ün Ovacık ilçesine bağlı Beydili köyü de sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Çankırı’da ise gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde Çerkeş, Orta ve Ilgaz ilçelerinde kara dönüştü. Araçlar ve araziler karla kaplanırken, bölgede yağışın aralıklarla sürdüğü belirtildi.