BAHAR son bölümde ne oldu? Bahar 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? BAHAR yeni bölüm fragmanı izle!

BAHAR dizisinin son bölümünde neler yaşandı ve 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizi severler, Bahar'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. En son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı hakkında bilgi arayışı devam ediyor. BAHAR yeni bölüm fragmanı izle! Bahar son bölümde ne oldu?

BAHAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Bahar'ın 10. Bölümünde; Timur ve Bahar'ın ilişkisi herkes tarafından öğrenilir. Rengin yaşadığı hayal kırıklığıyla kendisi ve Parla için doğru olanı yapmaya uğraşır. Evren hastaneye gelen çekim ekibi sayesinde ağır bir yükün altına girer, Bahar için bu yükü kaldırmaya karar verir ve Timur'u uyarır. Çekim ekibi hastanenin tuhaf anlarına şahit olur. Timur ailesiyle arasındaki dengeyi kurmaya çalışırken Bahar herkes için çok büyük bir sürpriz hazırlamaktadır.

BAHAR DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Bahar dizisi Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam ve Hatice Aslan'ın yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Bahar, geçtiğimiz günlerde sete çıktı. Hastalıkla mücadele eden Bahar'ın hikayesi anlatılıyor.

BAHAR 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bahar'ın 11. Bölüm fragmanı yayınlandı.

BAHAR 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLEME LİNKİ!