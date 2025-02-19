Bahar son bölüm izle! Bahar 35. bölüm full izleme linki

Heyecan dolu yeni bölümde, Bahar ve Timur arasındaki gerilim tırmanıyor. Leyla'nın sağlık durumu ciddileşirken, Tolga'nın geçmişi gün yüzüne çıkıyor. Bahar 35. bölüm full izle Show TV seçenekleri ile izleyiciler, bölümü kaçırmadan takip edebilir. Bahar son bölüm izle!

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar, Leyla'nın sağlık durumunun ciddiyetini öğrendiğinde, içinde bulunduğu oyunu sürdürmek zorunda kalır. Ancak Evren'in beklenmedik hamlesi, bu oyunu tahmin edilenden çok daha karmaşık bir hale getirir. Hastaneye gelen sıradışı bir vaka ise doktorları alışılmışın dışında bir sınavla karşı karşıya bırakırken, ekip daha önce hiç deneyimlemedikleri bir tıbbi muammanın içine çekilir. Öte yandan, Tolga'nın geçmişi birer birer açığa çıkarken, Çağla kendini en korktuğu gerçekle yüzleşmek zorunda bulur. Evlilik oyununa dahil olan Rengin'in attığı adım, Timur ve Bahar'ı tamamen hazırlıksız yakalarken, Leyla'nın Bahar'a bıraktığı sır, herkesin hayatında sarsıcı bir kırılma yaratacaktır.

Bahar 35. bölüm

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Bahar 35. bölüm izle