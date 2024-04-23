Bahar dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Son bölümde yaşanan olaylar ve yeni bölümün neler getireceği merak konusu oldu. BAHAR İZLE! Bahar hangi kanalda yayınlanacak? Bahar yeni bölüm canlı izle

BAHAR DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Bahar dizisi Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam ve Hatice Aslan'ın yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Bahar, geçtiğimiz günlerde sete çıktı. Hastalıkla mücadele eden Bahar'ın hikayesi anlatılıyor.

BAHAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Bahar'ın 9. Bölümünde; Timur ile Rengin kaçınılmaz sona doğru yaklaşmaktadır. Timur, Bahar'a her şeyi itiraf etme noktasına gelir. Bu nedenle Rengin, kendisini yeni ve büyük kararların eşiğinde bulur.Yaşadığı şüphenin çıkmazındaki Bahar'ın sağlık durumu kötüleşir. Yakın çevresi Bahar'a destek olmak için kolları sıvar. Organ yetmezliği tanısı ile gelen yeni bir hasta Bahar'da çok tanıdık duygular uyandırır. Bu hastaya yardımcı olabilmek Bahar için kişisel bir mesele halini alır. Bahar aradığı desteği kadın dayanışmasında bulacaktır.Timur gerçeklerin üstünü kapamaya çalışsa da sırrı git gide yayılır. Rengin'in yaptığı baskılar Timur'u kaçınılmaz bir sona doğru götürür. Hastaneye bağış toplamak için düzenlenen balo sırasında büyük bir gerçek ortaya çıkacaktır.

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