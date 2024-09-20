Bahar Candan tahliye mi oldu? Bahar Candan hapisten çıktı mı?

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olma suçlamalarıyla yargılanan Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık tahliye edildi. Bahar Candan tahliye mi oldu? Bahar Candan hapisten çıktı mı?

BAHAR CANDAN TAHLİYE Mİ OLDU?

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olma suçlamalarıyla yargılanan Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanık tahliye edildi.

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklanan Bahar ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme aralarında Bahar Candan'ın da bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verdi. Nihal Candan, kardeşinin tahliye edilmesini ailesine haber verirken, "Söylemiştim, tahliye, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.