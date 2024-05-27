BAHAR CANDAN CEZAEVİNDEN ÇIKTI MI? Bahar Candan nerede, ne oldu?

Cezaevinde kendine zarar verdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırılan Alisya Bahar Candan, tedavisinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine geri götürüldü. Candan hakkında 44 yıla kadar hapis cezası isteniyor. BAHAR CANDAN CEZAEVİNDEN ÇIKTI MI? Bahar Candan nerede, ne oldu? İşte ayrıntılar..

BAHAR CANDAN CEZAEVİNDEN ÇIKTI MI?

Geçtiğimiz sene kasım ayında tutuklanarak cezaevine gönderilen sosyal medya fenomeni Alisya Bahar Candan, cezaevinde kendisine zarar verdiği için hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Candan, tutuklu bulunduğu cezaevine götürüldü.

44 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alisya Bahar Candan ile kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olmak", "dolandırıcılık" ve farklı suçlardan iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

ABLASI TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Bahar Candan, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla 16 Kasım 2023'te tutuklanmıştı. Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan, cezaevinde yemek yiyememe hastalığına yakalanarak 47 kiloya kadar düştüğü için doktor raporuyla tahliye edilmişti.