Bahar 56. bölüm fragmanı izle: Bahar 56. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Bahar dizisinin 56. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Yeni bölümde neler yaşanacak, hangi sürprizler izleyiciyi bekliyor? Fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığı ve bölümle ilgili gelişmelerle ilgili tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar'ın 55. Bölümünde; Seren ve Aziz Uras arasındaki savaş artık geri dönülmez bir noktaya gelirken, bu çatışmanın yankıları herkesin hayatına dokunur. Bahar ise hem bir anne hem de bir hekim olarak en zorlu sınavlarından birini verir. Annelik duyguları ile vicdanı arasında sıkışan Bahar, Uras'ın art arda gelen hamleleri karşısında iyice köşeye sıkışır.

Naz'ın ölümle burun buruna bir halde hastaneye getirilmesi, Bahar için yalnızca mesleki değil duygusal anlamda da dönüm noktası olur. Bu olay, onun Evren'e karşı uzun süredir bastırmaya çalıştığı duygularıyla yüzleşmesine neden olur. Öte yandan Çağla, Harun'un Maral'la ilgili kendisinden sakladığı gerçeği ortaya çıkarmaya çalışırken, Harun'un herkesin hayatını değiştirecek yeni bir sırrını öğrenir.

Ancak bu sır, sadece Harun'un değil, tüm hastanenin kaderini değiştirecek olayların da fitilini ateşleyecektir. Ancak başta Seren olmak üzere hastanedeki herkesin kaderini değiştirecek olay kimsenin beklemediği biri, Nevra yüzünden yaşanır. Artık Peran Vakıf Hastanesi'nde hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

BAHAR DİZİSİ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Bahar dizisi, her hafta Salı günleri saat 20:00'de televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Hafta ortasında yaşanan heyecan dolu bölümleriyle seyircilerin ilgisini çeken dizi, sürükleyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.