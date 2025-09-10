Bahar 49. bölüm izle full tek parça! Bahar yeni sezon ilk bölüm izle!

Ekranların sevilen dizisi Bahar, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle sevenlerini yeniden ekran başına kilitledi. Yoğun ilgi gören bu yeni bölüm, dizinin hayranları tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Ancak, yayın saatinde izleyemeyen izleyiciler de son bölümü kaçırmamak için alternatif izleme yollarını araştırmaya başladı. Bahar dizisinin yeni bölümünü nasıl ve nereden izleyebileceğinizi merak edenler için detaylı bilgiler ve izleme seçenekleri haberimizde yer alıyor.

BAHAR YENİ SEZON İLK BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANDI?

Bahar dizisi, büyük bir heyecanla beklenen yeni sezonunun ilk bölümüyle 9 Eylül Salı akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Sevilen yapım, kaldığı yerden sürükleyici hikayesi ve unutulmaz karakterleriyle geri döndü. Yeni sezonun açılış bölümü, izleyicilere bol drama, heyecan ve duygu dolu anlar yaşatırken, dizinin hayranları için unutulmaz sahnelerle doluydu.

Show TV'nin prime time kuşağında yayınlanan Bahar, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı senaryosuyla sezon boyunca izleyicilerin ilgisini toplamaya devam edecek.

BAHAR YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Timur'un ölümüyle dünyaları altüst olmuş çocuklarına destek olmaya çalışan Bahar, onları yeniden hayata bağlamak için elinden geleni yapıyordu. Bu uğurda mesleğinden bir süre uzak kalmayı bile göze almıştı. Ancak beklenmedik bir anda sokak ortasında verilen ölüm kalım mücadelesinin içinde bulunca kendini, doktorluk görevine beklediğinden çok daha erken dönmek zorunda kalmıştı. Hastaneye geldiğinde ise hiç beklemediği kötü bir sürprizle karşılaşmıştı; geçmişinden kaçmak istediği biri olan Harun, hastanede başhekim olarak görev yapmaktaydı.

Harun'un kendisine karşı büyük bir kin beslediğini bilen Bahar, evdeki zorlukların yanı sıra hastanedeki mücadelenin de çok daha çetin olacağını anlamıştı. Tüm bunların yanı sıra duygusal hayatında da beklemediği bir darbe almıştı. Bahar ve Evren, herkesten gizleseler de yeniden birliktelerdi; fakat ilişkileri, şimdiye kadar verdikleri tüm sınavlardan çok daha zorlu bir sınavla karşı karşıyaydı.

BAHAR YENİ SEZON İLK BÖLÜM (49) İZLEME LİNKİ!

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/bahar-sezon-4-bolum-49-izle/127448