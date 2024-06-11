Bahar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Bahar 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Bahar 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 11 Haziran Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Bahar SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar 16. Bölüm 2. Fragmanı Bahar 16. Bölüm 2. Fragmanı (sezon finali) yayında. Bahar ve Timur'un mahkemesinde, sürpriz bir delil ortalığı karıştırır. Bahar'ın herkesten gizlediği hastalığı ise artık açığa çıkmıştır. Bir yandan Nevra'nın başında dolaşan kara bulutlardan kurtulmaya çalışan Timur, geçmişin de açığa çıkmasıyla sarsılır.Nevra ise sürpriz bir isimden yardım ister. Tüm hastane Bahar için seferber olurken, Evren ve Timur büyük bir hesaplaşmanın eşiğindedir. Diğer yandan Rüzgar,Parla ve Umay'ı bir araya getirir. Fakat onları da bir sürpriz beklemektedir. Bahar ve Timur ise büyük bir eşiktedir… Daha Fazla Göster

Bahar 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bahar 17. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.