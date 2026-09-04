Maden-İş Genel Başkanı Çakır ve Aksu tahliye edildi

Sincan Cezaevi'nde 10 gündür tutuklu bulunan Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu hakkında tahliye kararı verildi. Medyascope'un haberine göre Çakır ve Aksu cezaevinden çıktı.

Yıldızlar SSS Holding'e bağlı madenlerde aylardır ödenmeyen ücret ve işçilik alacakları için Ankara'da eylem yapan Aksu ve Soma'da bulunan Sendika Genel Başkanı Çakır, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla gözaltına alınmalarının ardından 26 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Aksu, tutukluluğunun beşinci gününde açlık grevine başlamıştı.

Aksu'nun tahliyesi, tutukluluğunun 10. gününde gerçekleşti. Beş gündür açlık grevinde olan Aksu'nun sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tahliye kararının ardından cezaevinden çıkan Aksu ve Çakır'ın önümüzdeki günlerde basın açıklaması yapması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi