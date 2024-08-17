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Bacaksız Tuncay Akça neden öldü? Hababam Sınıfı Bacaksız Tuncay Akça kimdir?

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Hababam Sınıfı filminde 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolüyle tanınan 60 yaşındaki Tuncay Akça, kalp krizi sonucu İstanbul'da hayatını kaybetti. Tuncay Akça neden öldü? Hababam Sınıfı Bacaksız Tuncay Akça kimdir?

Hababam Sınıfı filmlerinde 'Bacaksız' karakteriyle tanınan usta oyuncu Tuncay Akça, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Akça'nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

BACAKSIZ TUNCAY AKÇA NEDEN ÖLDÜ?

Hababam Sınıfı filminde 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolüyle tanınan 60 yaşındaki Tuncay Akça, kalp krizi sonucu İstanbul'da hayatını kaybetti.

Akça'nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Terzioğlu Hababam Sınıfı'nın değerli oyuncusu Tuncay Akça'yı kaybettik. Ailesine sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Akça, bugün Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

Tuncay Akça ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

TUNCAY AKÇA KİMDİR?

16 Aralık 1963 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" lakaplı rolü ile tanındı. Yol Filminde Yusuf karakterini oynadı. 1995-2002 yılları arasında ise Bizimkiler dizisinde manav Adem rolüne hayat verdi.

En bilinen repliklerinden birisi "Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" sorusudur. Oyuncu, 2004 yılında "Hababam Sınıfı Merhaba" filminde oynamıştır.

Osman Demir
Osman Demir
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