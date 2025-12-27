Babasının sazıyla çalıp söyledi: Engin Nurşani'nin oğlundan yürek yakan türkü

2020 yılında gırtlak kanseri nedeniyle hayatını kaybeden halk müziği sanatçısı Engin Nurşani'nin ardından ailesi, duygusal bir anla yeniden gündeme geldi. Engin Nurşani'nin oğlu Ayhan Nurşani'nin hem dedesini hem de babasını anımsatan görüntüleri dikkat çekti.

BABASININ SAZIYLA TÜRKÜ SÖYLEDİ

Paylaşılan görüntülerde Engin Nurşani'nin oğlu, babasının sazını eline alarak "Mutlu musun?" türküsünü seslendirdi. O anlara ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.

Engin Nurşani

O MİRASI YAŞATIYOR

Genç ismin babasının sazıyla türkü söylerken hem Nurşani ailesinin sanat mirasını yaşattığı hem de duyduğu özlemi yürek burkan bir şekilde yansıttığı görüldü.