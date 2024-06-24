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Babamın Penguenleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Babamın Penguenleri filmi ne zaman, nerede çekildi? #128250

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Babamın Penguenleri filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Babamın Penguenleri konusu, özeti ve Babamın Penguenleri oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Babamın Penguenleri filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Babamın Penguenleri filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Babamın Penguenleri filmini izleyecek olanların merak ettiği Babamın Penguenleri konusu nedir, Babamın Penguenleri oyuncuları kimler ve Babamın Penguenleri özeti gibi konuları inceliyoruz.

BABAMIN PENGUENLERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

New York'taki dairesinde penguenler ile birlikte yaşayan Tom Popper'ın komik hikayesi.Ünlü oyuncu Jim Carrey'nin yine bir komik bir karakteri canlandıracağı filmde başarılı bir iş adamının 6 penguen alarak apartman dairesini buzdan bir kaleye dönüştürme serüveni anlatılıyor. Penguenler ile birlikte yaşamaya başlayanTom Popper, bakalım yeni sorumluluklarının iş hayatına olumsuz yansımasını engelleyebilecek mi?

BABAMIN PENGUENLERİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 17 Haziran 2011 (ABD)

Yönetmeni: Mark Waters

Oyuncular

Jim Carrey - Tom Popper

Carla Gugino - Amanda

Ophelia Lovibond - Pippy

Madeline Carroll - Janie Popper

Angela Lansbury - Mrs.Selma Van Gundy

Dominic Chianese - Reader

James Tupper - Rick

Philip Baker Hall - Franklin

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Jim Carrey Televizyon Gündem Kültür Sanat Haberler

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