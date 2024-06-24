Babamın Penguenleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Babamın Penguenleri filmi ne zaman, nerede çekildi? #128250

İzleyenleri ekrana bağlayan Babamın Penguenleri filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Babamın Penguenleri filmini izleyecek olanların merak ettiği Babamın Penguenleri konusu nedir, Babamın Penguenleri oyuncuları kimler ve Babamın Penguenleri özeti gibi konuları inceliyoruz.

BABAMIN PENGUENLERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

New York'taki dairesinde penguenler ile birlikte yaşayan Tom Popper'ın komik hikayesi.Ünlü oyuncu Jim Carrey'nin yine bir komik bir karakteri canlandıracağı filmde başarılı bir iş adamının 6 penguen alarak apartman dairesini buzdan bir kaleye dönüştürme serüveni anlatılıyor. Penguenler ile birlikte yaşamaya başlayanTom Popper, bakalım yeni sorumluluklarının iş hayatına olumsuz yansımasını engelleyebilecek mi?

BABAMIN PENGUENLERİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU