BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2024? #129492 Babalar günü hangi gün, Haziran'ın kaçında? #127873

Haziran ayının gelişiyle Babalar Günü için kutlama hazırlıkları da başladı. Çocuklar, hayatlarının her anında yanlarında olan ve onlara destek veren babalarına minnettarlıklarını hediyelerle göstererek kutlama planları yapıyor. Babalar Günü tarihini merak edenler araştırmalarına hız verdi. İlk kez Washington'da kutlanmaya başlayan Babalar Günü, ABD'de resmi tatil olarak kabul edilmiştir. Peki, 2024 yılında Babalar Günü hangi tarihte kutlanacak? BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2024? Babalar günü hangi gün, Haziran'ın kaçında? İşte, Babalar Günü tarihi…

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü ilk kez Washington'da ortaya çıkmış ve dünya genelinde birçok ülkede kutlanmaya başlamıştır. 1966 yılında ABD Başkanı Lyndon Johnson, her yıl Haziran ayının üçüncü pazar gününün Babalar Günü olarak kutlanacağını belirten bir bildiri yayımlamıştır. Türkiye'de de Babalar Günü benzer şekilde, Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanmaktadır. Bu yıl Babalar Günü, 16 Haziran 2024 tarihine denk gelmektedir.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Babalar Günü, ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde ortaya çıkmıştır. 1924'te dönemin ABD Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş, ancak resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1972 yılında ise Babalar Günü, resmi bir tatil olarak kutlanmaya başlanmış ve ABD'de resmi tatil olarak kabul edilmiştir.