Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı

Bir baba ile kızının ilk buluşma öncesi hazırlıkları, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle kısa sürede gündem oldu. Baba-kız arasında geçen samimi diyaloglar ve babanın kombin seçimi, izleyenlerden yoğun ilgi gördü.

"İLK DATE'E BABAM HAZIRLADI"

Genç bir kızın "İlk date'e çıkıyorum ve kombinimi babam seçti" notuyla paylaştığı video, sosyal medyada binlerce kez izlendi. Görüntülerde baba, kızının giyeceği parçaları tek tek değerlendirerek kot etek, beyaz bluz ve aksesuar önerilerinde bulundu.

"BABAM HEDİYE ALDI DERSİN"

Babanın "Şöyle güzel bir bluz, her zaman gideri olan beyaz, şık" sözleriyle kombin oluşturduğu anlar, baba-kız arasındaki doğal ve esprili sohbetle dikkat çekti. Kızının seçimine müdahil olan baba, takı ve aksesuar konusunda da önerilerde bulunarak, "Masada konusu açılırsa saati babam hediye aldı dersin" ifadelerini kullandı.

"BİR TIK KISKANÇLIK VAR AMA GÜVENİYORUM"

Videonun sonunda, baba kızının ilk buluşmasıyla ilgili, "Güzel bir duygu ama azıcık kıskançlık var. Yine de ben sana her zaman güveniyorum" dedi. Babanın bu tavrına bazıları destek verirken bazıları da karşı çıktı.