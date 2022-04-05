Baba oyuncuları ve rolleri! Baba dizisi oyuncuları kim? İşte, SHOW TV Baba tüm oyuncu kadrosu

Baba dizisi oyuncuları kim sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yeni başlayacak olan Baba dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Baba dizisi oyuncuları kimler? Baba oyuncu kadrosunda kimler var? Baba dizisi başrolünde kimler var? İşte ayrıntılar...

BABA DİZİSİ NE ZAMAN?

Baba dizisi yeni bölümleriyle her hafta Salı günü 20.00'da Show TV ekranlarında.

BABA DİZİSİ KONUSU NE?

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş paylaşmaktadır.

BABA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

Beril Pozam - Sevil Öztürk

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam

Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı

Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı

Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı

Özge Özacar - Cansu Erim

Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı

Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı

Begüm Akkaya - Vildan

Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı

Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı

Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı

Macit Koper - Ferit Karaçam

Nihan Okutucu - Uğur Birmay

Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü

Tolga Sala -

Alper Çankaya - Ahmet Kalkan

Osman Akça - Burak Aslan

Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı

BABA SON BÖLÜM FRAGMANI

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