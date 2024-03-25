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B Sınıfı ehliyetin kapsamının genişletilerek A2 sınıfı motosikletlerin dahil edileceği iddia edildi

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Yeni bir düzenleme ile otomobil ve kamyonet sınıfına dahil tüm araçların kullanımına izin veren B sınıfı ehliyetin kapsamının genişletilmesi planlanıyor. 2024 yılının ilk aylarında kabul edilen düzenleme ile B sınıfı ehliyet sahipleri, 125 cc ve altındaki motosikletleri kullanmak için ek ehliyet alma zorunluluğundan muaf olmuştu. Şimdi ise yetkililer, B sınıfı ehliyet sahiplerine daha geniş bir araç yelpazesi sunmayı hedefliyor

B Sınıfı ehliyetin kapsamının genişletilerek A2 sınıfı motosikletlerin dahil edileceği konuşuluyor

A1'DEN SONRA A2 EHLİYET İÇİN DE DÜZENLEME BEKLENİYOR

2024 yılının ilk aylarında Meclis'te kabul edilen düzenleme ile B sınıfı ehliyete sahip olan sürücüler, 125 cc ve altındaki motosikletleri kullanmak için ilave olarak A1 ehliyeti alma zorunluluğundan muaf olmuştu. Alınan karar doğrultusunda B sınıfı ehliyet sahipleri daha fazla taşıtı kullanma imkanına sahip oldu. İddiaya göre, yeni bir düzenlemeyle B sınıfı ehliyetin kapsamının genişletilmesi gündemde.

B sınıfı ehliyete sahip sürücülerin herhangi bir sürücü kursundan "motosikletler için uygulama direksiyon eğitimi alması" şartının yeterli görüldüğü düzenlemenin ardından, A2 sınıfı motorların da ilerleyen tarihlerde bu düzenlemenin kapsamına dahil edileceği iddia edildi.

B Sınıfı ehliyetin kapsamının genişletilerek A2 sınıfı motosikletlerin dahil edileceği konuşuluyor

A2 EHLİYET NEDİR?

A2 ehliyet, 125 CC'nin üstünde yer alan, teknik olarak 35 kW güce kadar olan ve 0.2 kW/kg güç/ağırlık oranıyla sınırlı motosikletleri kapsamak için kullanılan bir ehliyet türü olarak biliniyor. A2 sınıfı ehliyet, 125 CC ile 599 CC arasındaki araçları kapsıyor. Bu ehliyete sahip sürücüler güç sınırı 12 KW ve 16 beygiri aşmayan üç tekerlekli motosikletleri de kullanabiliyor.

Haberler.com / Eymen Dursun - Otomobil

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