Azra Akın ne zaman dünya güzeli oldu?

Miss World Azra Akın kimdir ve Azra Akın ne zaman dünya güzeli seçildiği merak ediliyor. Azra Akın evli mi, son hali nasıl ve Azra Akın'ın hayatı sık sık araştırılıyor. Azra Akın kaç yaşında dünya güzeli seçildi ve Azra Akın kimdir sorularına yanıt aranıyor. Azra Akın ne zaman dünya güzeli oldu? Detaylar haberimizdedir…

AZRA AKIN NE ZAMAN DÜNYA GÜZELİ OLDU?

Azra Akın, 8 Aralık 1981'de dünyaya gelmiştir. 7 Aralık 2002'de Londra'da düzenlenen Miss World 2002 yarışmasında birincilik elde ederek Türk-Hollandalı bir model, oyuncu ve dansçı olarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Akın, özellikle "Yağmur Zamanı" adlı diziyle tanınmaktadır.

AZRA AKIN KİMDİR?

8 Aralık 1981 yılında Hollanda'da doğdu. Babası aslen Uşak'ın Karahallı ilçesinden bir zamanlar Eskişehirspor'da futbol oynamış Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun ve şimdi tercümanlık yapan Nazım Akın, annesi ise Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden Hollanda'da öğretmenlik yapan Ayda Akın'dır.

Aile 1971 yılında Hollanda'ya yerleşmiştir. Akın'ın kendisinden iki yaş küçük Doruk adlı bir kız kardeşi vardır.

1998 yılında Elite Model yarışması Türkiye ayağında birincilik kazanmıştır. Daha sonra 2002 yılında Star TV'nin düzenlediği Türkiye güzellik yarışmasında birinci olmuştur. Bu yarışma sonucu Miss World yarışmasına katılmaya hak kazanmıştır.

İlk olarak Nijerya'da düzenlenmesi planlanan yarışma, bu ülkede Amina Lawal adlı kadının evlenmeden çocuk sahibi olması ve bunun sonuncunda ölümle cezalandırılmasını protesto için birçok ülke tarafından boykot edilme tehlikesiyle karşılaşınca Londra'ya alınmıştır.

Yarışma sonucunda Miss World ünvanını 1932'de Keriman Halis'in ardından Türkiye'ye Istanbul'a ikinci defa getiren kişi olmuştur. Bu ünvan 1954'de bir Mısırlı güzele verilen dünya güzelliği ödülünden bu yana nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülkeye gitmemişti.