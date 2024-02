Azmi Karamahmutoğlu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Azmi Karamahmutoğlu kaç yaşında, nereli? Azmi Karamahmutoğlu biyografisi!

Azmi Karamahmutoğlu NOW Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. NOW Çalar Saat konuğu Azmi Karamahmutoğlu kimdir? Azmi Karamahmutoğlu kaç yaşında, nereli? Azmi Karamahmutoğlu biyografisi! NOW Çalar Saat konuğu Azmi Karamahmutoğlu kimdir? Azmi Karamahmutoğlu kaç yaşında, nereli? Azmi Karamahmutoğlu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

AZMİ KARAMAHMUTOĞLU KİMDİR?

Azmi Karamahmutoğlu, 1966 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Trabzon merkezde tamamlayan Karamahmutoğlu, 1983 yılında Trabzon Ticaret Lisesi'nden mezun oldu. Ardından, 1989 yılında Çukurova Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu İşletmecilik bölümünden diploma aldı. Üç çocuk babası olan Karamahmutoğlu, "yenilenebilir enerji" sektöründe faaliyet göstermektedir.

Azmi Karamahmutoğlu, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in hayattayken atadığı son Ülkü Ocakları Genel Başkanıdır. 1991 yılında MHP'den Ankara Milletvekili olarak seçilen Karamahmutoğlu, 1995 yılında MHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Türkeş'in vefatının ardından 1997'de gerçekleşen MHP Kongresi'nde sarf ettiği sözlerle dikkat çeken Karamahmutoğlu, 1999 yılında ikinci kez MHP'nin Ankara Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev almıştır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğe gelmesiyle birlikte parti içinde aktif görev almamıştır.