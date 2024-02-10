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Aziz Yeniay kimdir? AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay biyografisi!

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Son zamanlarda merak edilen isimler arasında yer almakta olan Aziz Yeniay kimdir? Sorusu, birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve arama motorları üzerinde sık sık sorgulatılıyor. Peki, Aziz Yeniay kimdir? Aziz Yeniay kaç yaşında, nereli? Aziz Yeniay hayatı ve biyografisi!

Aziz Yeniay kimdir? Sorusu, birçok kişinin gündeminde yer alıyor ve merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilen bir diğer soru ise Aziz Yeniay mesleği ne, kaç yaşında? Sorusu oluyor. Bu haberimizde merak edenler için Aziz Yeniay kimdir? Aziz Yeniay mesleği ne, kaç yaşında? Sorularını yanıtladık. Peki, Aziz Yeniay kimdir? Aziz Yeniay kaç yaşında, nereli? Aziz Yeniay hayatı ve biyografisi!

AZİZ YENİAY KİMDİR?

Aziz Yeniay, 1963 yılında Malatya'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladı. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde başarıyla tamamladı. 1992 yılı ara seçimleriyle birlikte Güngören ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ile siyasi kariyerine adım attı. Güngören, Esenler ve Zeytinburnu belediyelerinde başkan yardımcılığı görevlerinde bulunarak aktif siyasi hayatına devam etti. 2004-2014 yıllarında ise iki dönem boyunca Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Bu süreçte belediyecilik alanında önemli çalışmalara imza attı. Evli olan Aziz Yeniay'ın 3 çocuğu bulunmaktadır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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