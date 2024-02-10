Aziz Yeniay kimdir? AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay biyografisi!

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AZİZ YENİAY KİMDİR?

Aziz Yeniay, 1963 yılında Malatya'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladı. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde başarıyla tamamladı. 1992 yılı ara seçimleriyle birlikte Güngören ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ile siyasi kariyerine adım attı. Güngören, Esenler ve Zeytinburnu belediyelerinde başkan yardımcılığı görevlerinde bulunarak aktif siyasi hayatına devam etti. 2004-2014 yıllarında ise iki dönem boyunca Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Bu süreçte belediyecilik alanında önemli çalışmalara imza attı. Evli olan Aziz Yeniay'ın 3 çocuğu bulunmaktadır.