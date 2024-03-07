Yeniden Refah Partisi Muş Belediye Başkan Adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, Aziz Süne kimdir? Yeniden Refah Partisi Muş Belediye Başkan Adayı Aziz Süne kaç yaşında ve nereli?

AZİZ SÜNE KİMDİR?

Aziz Süne, 1982 yılında Muş'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Muş'ta tamamladı. 2006 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nden Tekstil Mühendisi olarak mezun oldu. Mezuniyetinden önce tekstil sektöründe çeşitli departmanlarda yönetici olarak görev aldı. 2009 yılından itibaren ise inşaat sektöründe kamu projelerinde yüklenici firma olarak görev aldı. Alt yapı, üst yapı ve peyzaj alanlarındaki projelerde yer aldı. Aziz Süne 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında Yeniden Refah Partisi Muş Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.