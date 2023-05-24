Türkiye ile Azerbaycan arasında seyahat etmek isteyenler Azerbaycan vize istiyor mu? Azerbaycan için pasaport gerekli mi? sorularına yanıt arıyor. Vize ve pasaport karmaşası hakkında detayları sizler için derledik.

Azerbaycan vize istiyor mu, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki seyahat protokolü ile ilgili yaşanan gelişmeler sonrasında Azerbaycan vize istiyor mu? Azerbaycan için pasaport gerekli mi? soruları yanıt buldu.

AZERBAYCAN VİZE İSTİYOR MU?

1 Nisan 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren protokol kapsamında Türk ve Azerbaycan vatandaşları artık vize ve pasaport işlemleriyle uğraşmadan seyahat edebilir. Buna göre, Türkiye'den Azerbaycan'a yapılacak seyahatlerde kimlik kartı yeterli olacak.

Dış İşleri Bakanlığı'nın sitesinde yer alan bilgilere göre,

Azerbaycan'a Seyahat Edecek Türk Vatandaşlarının Dikkatine

Azerbaycan'ın kara sınır kapılarında vize itası uygulaması yoktur. Azerbaycan'a gelen vatandaşlarımız Bakü Haydar Aliyev Havaalanı veya Gence Uluslararası Havaalanında 1 aylık vize alabilmektedirler. Bu nedenle Azerbaycan'a kara yoluyla gelecek vatandaşlarımızın vizelerini Azerbaycan'ın Türkiye'de bulunan dış temsilciliklerinden almaları gerekmektedir.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye karayolundan yapılacak seyahatler İran veya Gürcistan üzerinden yapılabilmektedir. Yolculuğun Gürcistan üzerinden yapılması durumunda, anılan güzergahta tamir bakım servisi bulmakta karşılaşılan zorluk nedeniyle, vatandaşlarımızın araç bakımını yola çıkmadan yaptırmaları yerinde olacaktır. Bakü-Kırmızı Köprü (Azerbaycan-Gürcistan sınırı) arası yaklaşık sekiz saatte alınabilmektedir. Kırmızı Köprü-Tiflis arası 45 dakika sürmektedir. Kalite açısından benzin ihtiyacının büyük istasyonlardan giderilmesi ve Azerbaycan'ın para birimi Manat bulundurulması uygun olacaktır.

Yolculuğun İran üzerinden yapılması durumunda, Bakü-Astara (Azerbaycan-İran sınırı) arası yaklaşık beş saat, Astara-Gürbulak Sınır Kapısı arası ise üç saat sürmektedir.

Her iki güzergâh üzerinden yapılacak seyahatlerde, araçların kasko veya sigorta işlemlerinin yaptırılması ve gümrük vergisinin ödenmiş olmasına dikkat edilmesi ve başkalarının araçlarıyla seyahat edilecekse, aracı yurtdışına çıkarmaya ve her türlü işlemi yaptırmaya yetkili olunduğunu gösteren bir genel vekâletname yaptırılması ve geçilecek ülkeye uygun dilde noter tasdikli tecümesinin bulundurulması yerinde olacaktır. Gürcistan sınırında yaklaşık 30 Dolara araç sigortası yapılmaktadır. Bu rakam İran sınırında 200-250 Dolara çıkabilmektedir. Gümrük vergisi ödenmemiş araçların Azerbaycan dışına çıkışına izin verilmemektedir.

Havayoluyla seyahat etmek için imkânlar daha geniş olup, her gün THY veya AZAL uçaklarıyla ülkemize seyahat etmek mümkündür.

Ayrıca, saldırı ve gasp olayları konusunda dikkatli olmakta fayda bulunmaktadır. Özellikle merkezden uzak bölgelerde, geç saatlerde ve yerel barlar gibi eğlence mekânlarında oldukça dikkatli olunması güvenlik açısından önem arzetmektedir.

İş kurmak veya ticaret yapmak isteyen vatandaşlarımızın öncelikle ortamı tanımaya çalışmaları, ayrıca resmi belgelere dayanmayan maddi alışverişlerde bulunmamaları önerilmektedir.

Vatandaşlarımızın herhangi bir şekilde saldırıya maruz kalmaları, yangın, sel vb. istenmeyen bir duruma düşmeleri veya adli bir durumla karşılaşmaları halinde, vakit kaybetmeden 102 no'lu (cepten 012 102 şeklinde aranmalıdır) telefonu arayarak durumlarına ilişkin bilgi vermeleri ve yardım talep etmeleri gerekmektedir.

Vatandaşlarımız, Azerbaycan'da iken, gündelik yaşamlarında veya alışverişlerinde resmi ya da özel herhangi bir şahısla anlaşmazlık yaşamaları halinde (012) 492 55 40 no'lu yol polisi hattını arayarak sözkonusu anlaşmazlığa ilişkin yardım talep edebilirler.

Azerbaycan'da bulundukları süre içerisinde istenmeyen bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın yukarıdaki Azerbaycan makamları ile irtibata geçtikten sonra Büyükelçiliğimizi de arayarak durumlarına ilişkin bilgi vermeleri önemle rica edilir.