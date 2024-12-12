Üye Girişi
Haberler
Ankara'daki kritik görüşmenin ardından ABD'den Türkiye'ye teşekkür

Ankara'daki kritik görüşmenin ardından ABD'den Türkiye'ye teşekkür

 Rusya ile Suriye'deki geçici hükümet arasında ilk temas gerçekleşti

Rusya ile Suriye'deki geçici hükümet arasında ilk temas gerçekleşti

 Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu

İlk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu
MİT Başkanı İbrahim Kalın ile beraberindeki Türk heyeti Şam sokaklarında görüntülendi

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet Şam sokaklarında

Ayyuk ne demektir? (Kim Milyoner Olmak İster)

Ayyuk ne demektir? (Kim Milyoner Olmak İster)
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada "Ayyuk" ne demektir?sorusunun cevabı araştırıldı. Peki "Ayyuk" ne demektir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "Ayyuk" ne demektir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"AYYUK" NE DEMEKTİR?

A: Göğün en yüksek yeri

B: Çarşı

C: Tören alanı

D: Gözün gördüğü en yakın mesafe

Cevap :

Ayyuk ne demektir? (Kim Milyoner Olmak İster)

.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Gözlüklerinden kurtulmak isterken hayatı karardı
img

Rusya ile Suriye'deki geçici hükümet arasında ilk temas gerçekleşti
img

Bu küçük kız büyüyüp Türkiye güzeli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 13 Aralık Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 13 Aralık Şehzadeler, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 13 Aralık Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 13 Aralık Manavgat, Konyaaltı, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ? 13 Aralık Cuma Spotify neden açılmıyor, problem mi var? 13 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 13 Aralık Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? İlk kadın milletvekillerinin seçildiği illerden değildir (1935)? 8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM'ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur? Gaziantep elektrik kesintisi! 13 Aralık İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 13 Aralık İnegöl, Mudanya, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.