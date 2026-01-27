Haberler

Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
Güncelleme:
DEM Partililerin Suriye'ye tepki amacıyla başlattığı saç örme protestosu sosyal medyada yayılırken, İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş, saç örgüsünün Türk geleneği olduğunu söyleyerek akıma tepki gösterdi.

  • DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, Suriye'deki gelişmelere tepki olarak saçlarını ördüğü bir videoyu X hesabından paylaştı.
  • İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, saç örgüsünün Türk geleneği olduğunu belirterek DEM Partilileri eleştirdi.
  • Saç örme protestosu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve iki farklı görüşün karşı karşıya geldiği bir tartışmaya dönüştü.

Suriye'de yaşanan gelişmelere tepki olarak DEM Parti çevrelerinde başlatılan "saç örme" protestosu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, saçlarını ördüğü bir videoyu X hesabından paylaşarak akıma katıldı. Buldan'ın paylaşımının ardından çok sayıda DEM Partili isim ve partiye destek veren bazı sanatçılar da benzer paylaşımlarla protestoya destek verdi.

MİLLİYETÇİ CEPHEDEN TEPKİ

DEM Parti çevrelerinde yayılan protestoya Türk milliyetçisi kesimlerden tepki geldi. Alparslan Türkeş'in kızı ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, saç örme eylemine sert sözlerle karşı çıktı.

SAÇ ÖRGÜSÜ TÜRK GELENEĞİDİR"

Ayyüce Türkeş, saç örgüsünün Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, DEM Partilileri eleştirdi. Türkeş, "Saç örgüsü bir Türk geleneğidir. Türk'ün neyi varsa çalmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada iki farklı görüşün karşı karşıya geldiği tartışma, kısa sürede gündemin üst sıralarına taşındı.

