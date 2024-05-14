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Ayten Gökçer kimdir? Ayten Gökçer öldü mü?

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Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Ayten Gökçer hakkındaki merak edilenler gündemde. Ayten Gökçer'in hayatı ve kariyeri hakkında bilgi arayışı devam ediyor.

Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer'in cenazesi yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ayten Gökçer kimdir? Ayten Gökçer öldü mü?

AYTEN GÖKÇER ÖLDÜ MÜ?

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer'in cenazesi 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek. Gökçer için devlet töreni yapılmayacak.

Ayten Gökçer kimdir? Ayten Gökçer öldü mü?

AYTEN GÖKÇER KİMDİR?

Ayten Gökçer, 26 Ocak 1940 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne başlayan Gökçer, 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçı kadrosunda göreve başladı. 1964 yılında tiyatro oyuncusu Cüneyt Gökçer ile dünya evine giren Ayten Gökçer'in Aslı Gökçer Oba adında kızı var.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ayten Gökçer Gündem Yaşam Kültür Sanat Haberler

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