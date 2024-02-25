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Aytaç Şaşmaz, kimdir? Aytaç Şaşmaz kaç yaşında, nereli, evli mi?

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Arda ile Omuz Omuza'nın bu haftaki konuğu yakışıklı oyuncu Aytaç Şaşmaz, tarifi dinleyerek "Muzlu Karamelli Tart" yapmaya çalışacak. Peki, Aytaç Şaşmaz, kimdir? Aytaç Şaşmaz kaç yaşında, nereli, evli mi?

Arda Türkmen yeni bölümde oyuncu Aytaç Şaşmaz'ı ağırlıyor. Aytaç Şaşmaz, Arda Türkmen ile birlikte mutfağa girerek "Muzlu Karamelli Tart" yapmaya çalışacaklar. Peki, Aytaç Şaşmaz, kimdir? Aytaç Şaşmaz kaç yaşında, nereli?

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Doğum: 4 Ağustos 1998 (25 yıl yaşında), Manisa, Türkiye

Kardeşleri: İsmail Ege Şaşmaz

Ebeveynleri: İlknur Şaşmaz, Yaşar Şaşmaz

Boy: 1,87 m

Aytaç Şaşmaz (d. 4 Ağustos 1998, Manisa), Türk oyuncudur. 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu Ödülü kazanmıştır.

Osman Demir
Osman Demir
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