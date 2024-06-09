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AYT'ye girmek zorunlu mu? TYT'ye girenler AYT'ye girmek zorunda mı?

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9 Haziran Pazar 10.15'te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne ( Ayt ) 2 milyon 19 bin 709 kişi katılacak. Peki, AYT'ye girmek zorunlu mu? TYT'ye girenler AYT'ye girmek zorunda mı?

Ayt'ye girmek zorunlu mu? Merak edilmekte ve sınava katılacak olan adaylar başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılıyor. 2024 YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ), adaylara toplamda Yabancı Dil Testi ( Ydt ) hariç 160 soru sunmaktadır. Peki, Ayt'ye girmek zorunlu mu? Tyt'ye girenler Ayt'ye girmek zorunda mı?

AYT'YE GİRMEK ZORUNLU MU?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üç oturumdan oluşan bir sınav sistemidir: Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ), Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ) ve Yabancı Dil Testi ( Ydt ). Bu sınavlardan Tyt'ye girmek tüm adaylar için zorunludur. Ancak AYT ve YDT'ye girmek isteğe bağlıdır. Bu nedenle, AYT'ye katılım zorunlu değildir. Adaylar, tercih edecekleri lisans programlarına bağlı olarak AYT'ye katılma kararı verebilirler. Eğer aday sadece önlisans programlarını veya TYT puanı ile öğrenci kabul eden lisans programlarını hedefliyorsa, AYT'ye girmesi gerekmez. Ancak, AYT puanıyla öğrenci kabul eden lisans programlarını tercih edecekse, bu sınava katılması gereklidir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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