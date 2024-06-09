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AYT bitti mi? AYT sınavı sona erdi mi? AYT sınavı ne zaman bitecek?

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YKS sonuçları 9 Haziran Pazar 10.15'te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne ( AYT ) 2 milyon 19 bin 709 kişi katılmasının ardından araştırılıyor. Peki, AYT bitti mi? AYT sınavı sona erdi mi? AYT sınavı ne zaman bitecek?

Ayt bitti mi? Merak edilmekte ve sınava katılacak olan adaylar başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılıyor. 2024 YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ), adaylara toplamda Yabancı Dil Testi ( YDT ) hariç 160 soru sunmaktadır. Peki, AYT bitti mi? AYT sınavı sona erdi mi? AYT sınavı ne zaman bitecek?

AYT BİTTİ Mİ?

Ayt oturumu 10:15'te başlayacak ve 13:15'te sona erecektir. Buna göre AYT sınavı saatlerin 13:15'i göstermesinin ardından sona erdi.

AYT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, 17 Temmuz 2024 tarihinde duyurulacak. Buna göre YKS sonuçları, 17 Temmuz 2024'te açıklanacak.

AYT CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK 2024?

9 Haziran 2024 Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek olan YDT oturumunun ardından, YKS cevap anahtarının yayınlanacağı belirtilmiştir. Bu bilgilere göre, YKS cevap anahtarı 9 Haziran 2024 Pazar günü sınavın tamamlanmasının ardından yayınlanacaktır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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