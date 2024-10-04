Ayşenur Halil kimdir? İstanbul Fatih'de öldürülen Ayşenur Halil kaç yaşında, nereli, nasıl, neden öldürüldü?

İstanbul'da yarım saat arayla tüyler ürperten iki kadın cinayeti işlendi. 19 yaşındaki Semih Çelik, Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde iki kadını vahşice öldürdükten sonra, Edirnekapı surlarından aşağı atlayarak intihar etti. Peki, Ayşenur Halil kimdir? İstanbul Fatih'de öldüürlen Ayşenur Halil kaç yaşında, nereli, nasıl, neden öldürüldü?

SEMİH ÇELİK 2 KADIN ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in bıçakla başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren Çelik surlardan atladı. Hastanede hayatını kaybettiği öğrenilen Çelik'in Eyüpsultan'da saat 15.30'da da sevgilisi Ayşenur Halil'i öldürdüğü ortaya çıktı.

AYŞENUR HALİL KİMDİR?

Semih Çelik'in Fatih'te öldürdüğü İkbal Uzuner'in eski sevgilisi olduğu, Eyüpsultan'da öldürdüğü Ayşenur Halil'in de şuanki kız arkadaşı olduğu öne sürüldü.