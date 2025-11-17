Ayşe Tokyaz cinayeti nedir? SON DAKİKA! Ayşe Tokyaz'ın katili ne ceza aldı?

İstanbul Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz davasında iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Peki, Ayşe Tokyaz cinayeti nedir? Ayşe Tokyaz'ın katili ne ceza aldı? İddianameye dair detaylar haberimizde...

AYŞE TOKYAZ CİNAYETİ NEDİR?

22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, 2025 yılında İstanbul Küçükçekmece'de eski sevgilisi tarafından öldürüldü. Genç kadının cesedi, Eyüpsultan'da bir yol kenarında valize konmuş şekilde bulundu. Olay, Türkiye'de kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Cinayetin faili, Ayşe Tokyaz'ın eski sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç olarak belirlendi. Soruşturma sırasında, Koç'un olay günü Tokyaz'ın merdivenden düşerek hayatını kaybettiğini iddia ettiği ancak cesedi valize koyarak olay yerinden uzaklaştırdığı ortaya çıktı. Cinayete yardım eden bazı kişilerle birlikte Koç tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, Tokyaz'ın ilişki süresince şiddet gördüğü ve ayrılmak istediğinde tehdit edildiği bilgileri de ortaya çıktı. Kardeşi Esra Tokyaz, ablasının can güvenliği ile ilgili endişelerini yetkililere bildirmişti.

AYŞE TOKYAZ'IN KATİLİ NE CEZA ALDI / ALMASI İSTENİYOR?

Henüz mahkeme kararı kesinleşmemiş olsa da, iddianameye göre Cemil Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca Koç ve olayla bağlantılı diğer kişiler için farklı suçlardan 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianame, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve dava süreci resmen başlatıldı. Cinayete yardım eden kişiler hakkında da ek cezalar gündemde.