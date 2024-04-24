Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den neden istifa etti? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu hangi partiye geçti?

İyi Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı. Partinin grup toplantısında kürsüye çıkarılan Yanıkömeroğlu'na rozetini bizzat takan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Ayşe Hanım çağrımıza uydu ve baba evine geldi" dedi. Peki, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu neden istifa etti?Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu hangi partiye geçti?

ASLI SİBEL YANIKÖMEROĞLU NEDEN İSTİFA ETTİ?

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu geçtiğimiz aralık ayında "Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim" ifadesini kullanarak İyi Parti'den istifa etmişti.

İyi Parti Kurucular Kurulu Üyeleri arasında yer aldı. 2018 yılında gerçekleştirilen 1. Olağanüstü Kongre'de İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi seçildi. 2018 yılında Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Kadınların siyasete katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği, işitme engellilerin sosyal hayata katılımı alanlarında aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

İleri düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Yanıkömeroğlu, 2 çocuk annesidir. Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Kurucular Kurulu üyesi olduğu İYİ Parti üyeliğinden 6 Aralık 2023 tarihinde istifa etmiştir.

ASLI SİBEL YANIKÖMEROĞLU HANGİ PARTİYE GEÇTİ?

CHP'nin Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde yapılan bugünkü grup toplantısında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İyi Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı.