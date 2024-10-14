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Ayşe Dinçer kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ayşe Dinçer kaç yaşında, nereli? Ayşe Dinçer biyografisi!

Ayşe Dinçer kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ayşe Dinçer kaç yaşında, nereli? Ayşe Dinçer biyografisi!
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Aramızda Kalmasın programının konuğu Ayşe Dinçer oldu. Canlı yayına konuk olan Şarkıcı Ayşe Dinçer kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Ayşe Dinçer kimdir? Ayşe Dinçer kaç yaşında, nereli?

Ayşe Dinçer, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan Şarkıcı Ayşe Dinçer kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Ayşe Dinçer kimdir? Ayşe Dinçer kaç yaşında, nereli? Ayşe Dinçer biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Ayşe Dinçer kimdir? Ayşe Dinçer kaç yaşında, nereli? Ayşe Dinçer biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

AYŞE DİNÇER KİMDİR?

Ayşe Dinçer, 1977 yılında doğdu. Mersin kökenli olan Ayşe Dinçer, eşi Emre Ergen ile birlikte yaşamını sürdürüyor. Emre Ergen, Ayşe Dinçer'in konserlerinde kendisine destek veriyor. Sanat dünyasında Ankaralı Ayşe olarak tanınan Ayşe Dinçer, aslen Mersinli olmasına rağmen artık Ankara'nın kendisi için bir ev olduğunu ifade ediyor.

Eğitim hayatına Mersin Gazi Lisesi'nde başlayan Dinçer, liseler arası ses yarışmasında birincilik elde etti. Genç yaşta Mersin'deki düğünlerde sahne alarak aile ekonomisine katkı sağladı. 1996'da TRT Türk Halk Müziği yarışmasına katılan ve Akkale'nin jüri üyeliğinde yer alan Dinçer, Akdeniz bölgesinde birinci, Türkiye genelinde ise ikinci oldu, bu sayede hayalini gerçekleştirdi.

2002'de Mersin'den Ankara'ya taşınan Ayşe Dinçer, altı yıl sonra İstanbul'a yerleşme kararı aldı. "Koçum Benim" isimli albümüyle İstanbul'da da sahne almaya başladı. 2008'den itibaren Türkiye dışında, Amerika, Avrupa ve Avustralya gibi birçok ülkede konserler verdi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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