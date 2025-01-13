Ayşe Barım kimin, kimlerin menajeri?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında, sosyal medya platformlarındaki paylaşımları ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul ederek harekete geçti. Peki, Ayşe Barım kimlerin menajeri?
ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında, sosyal medyada gündeme gelen haberlerdeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatıldı. Ayşe Barım kimlerin menajeri?
AYŞE BARIM KİMLERİN MENAJERİ?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında, sosyal medya platformlarındaki paylaşımları ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul ederek harekete geçti.
Başsavcılıkça, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen soruşturma başlatıldı.
ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında, sosyal medyada gündeme gelen haberlerdeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatıldı.
ID İletişimin kurucusu ve birçok ünlü oyuncunun menajeri olan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.
Ayşe Barım Oyuncuları:
- Ahmet Rıfat Şungar
- Ali Atay
- Alp Navruz
- Aslı Enver
- Aslıhan Gürbüz
- Bensu Soral
- Bergüzar Korel
- Berkay Ateş
- Bige Önal
- Birce Akalay
- Birkan Sokullu
- Bülent İnal
- Caner Cindoruk
- Ceyda Düvenci
- Devrim Özkan
- Devrim Yakut
- Dolunay Soysert
- Ece Sükan
- Ekin Koç
- Erkan Can
- Esra Bilgiç
- Ezgi Mola
- Fahriye Evcen
- Fatih Akın
- Fatih Artman
- Hakan Kurtaş
- Halit Ergenç
- Halit Özgür Sarı
- Hande Erçel
- Hazal Kaya
- Hümeyra
- İbrahim Selim
- İpek Bilgin
- Lale Mansur
- Mehmet Günsür
- Mehmet Kurtuluş
- Mert Yazıcıoğlu
- Merve Dizdar
- Metin Akdülger
- Miray Daner
- Nehir Erdoğan
- Nejat İşler
- Nur Fettahoğlu
- Okan Yalabık
- Oktay Çubuk
- Philip Arditti
- Pınar Deniz
- Rıza Kocaoğlu
- Selma Ergeç
- Serenay Sarıkaya
- Serkan Altunorak
- Sinem Kobal
- Su Burcu Yazgı Coşkun
- Şükran Ovalı
- Şükrü Özyıldız
- Taro Emir Tekin
- Zafer Algöz
- Zerrin Tekindor