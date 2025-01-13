Üye Girişi
Haberler
Özgür Özel'in konuşması sırasında 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganı atıldı

Özgür Özel konuşurken 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganları yükseldi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı gündemimizde

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığı için kritik mesaj
Ömer Çelik, Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği belediye başkanı hakkında konuştu

Ömer Çelik, AK Parti'ye davet edilen belediye başkanı hakkında konuştu
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

Ayşe Barım kimin, kimlerin menajeri?

Ayşe Barım kimin, kimlerin menajeri?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında, sosyal medya platformlarındaki paylaşımları ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul ederek harekete geçti. Peki, Ayşe Barım kimlerin menajeri?

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında, sosyal medyada gündeme gelen haberlerdeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatıldı. Ayşe Barım kimlerin menajeri?

AYŞE BARIM KİMLERİN MENAJERİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında, sosyal medya platformlarındaki paylaşımları ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul ederek harekete geçti.

Başsavcılıkça, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen soruşturma başlatıldı.

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında, sosyal medyada gündeme gelen haberlerdeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatıldı.

ID İletişimin kurucusu ve birçok ünlü oyuncunun menajeri olan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Ayşe Barım Oyuncuları:

  • Ahmet Rıfat Şungar
  • Ali Atay
  • Alp Navruz
  • Aslı Enver
  • Aslıhan Gürbüz
  • Bensu Soral
  • Bergüzar Korel
  • Berkay Ateş
  • Bige Önal
  • Birce Akalay
  • Birkan Sokullu
  • Bülent İnal
  • Caner Cindoruk
  • Ceyda Düvenci
  • Devrim Özkan
  • Devrim Yakut
  • Dolunay Soysert
  • Ece Sükan
  • Ekin Koç
  • Erkan Can
  • Esra Bilgiç
  • Ezgi Mola
  • Fahriye Evcen
  • Fatih Akın
  • Fatih Artman
  • Hakan Kurtaş
  • Halit Ergenç
  • Halit Özgür Sarı
  • Hande Erçel
  • Hazal Kaya
  • Hümeyra
  • İbrahim Selim
  • İpek Bilgin
  • Lale Mansur
  • Mehmet Günsür
  • Mehmet Kurtuluş
  • Mert Yazıcıoğlu
  • Merve Dizdar
  • Metin Akdülger
  • Miray Daner
  • Nehir Erdoğan
  • Nejat İşler
  • Nur Fettahoğlu
  • Okan Yalabık
  • Oktay Çubuk
  • Philip Arditti
  • Pınar Deniz
  • Rıza Kocaoğlu
  • Selma Ergeç
  • Serenay Sarıkaya
  • Serkan Altunorak
  • Sinem Kobal
  • Su Burcu Yazgı Coşkun
  • Şükran Ovalı
  • Şükrü Özyıldız
  • Taro Emir Tekin
  • Zafer Algöz
  • Zerrin Tekindor
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Khabib'e büyük şok! Apar topar uçaktan indirdiler
img

Asgari ücret için ara zam sinyali! Bakan tarih verdi
img

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya çekti' iddiası

Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya aldı
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta gol yağmuru var

Konya'da gol yağmuru var! Tempo bir an olsun düşmüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li belediye başkanından açıklama geldi

Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan konuştu

Son Dakika Haberleri

Mert Hakan Yandaş'ın eli neden kırıldı? Fenerbahçe'nin 2. golünden önceki pozison korner mi aut mu? Konyaspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Konyaspor Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 1 dersten kalınca belge alınır mı (lise)? Konyaspor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Konyaspor Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kızıl Goncalar bitti mi, yayından kaldırıldı mı FİNAL mi yaptı? KOSKİ Konya su kesintisi! 13-14 Ocak Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor eleme adayları kim? 13 Ocak Pazartesi Survivor'da potada kimler var? İZSU İzmir su kesintisi! 13-14 Ocak Buca, Menderes, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 13-14 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 13 Ocak Pazartesi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.