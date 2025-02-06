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Ayşe Barım kardeşi avukat I.S.G. kimdir?

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Gezi soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım'ın kardeşi de gözaltına alındı. Peki, Ayşe Barım kardeşi kimdir?

Davayla ilgili yargı süreci devam ederken yeni bir gelişme daha yaşandı. Barım'ın avukat kardeşi I.S.G. ve doktor arkadaşı, Barım'a ait delilleri karartmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Ayşe Barım kardeşi kimdir?

AYŞE BARIM KARDEŞİ KİM?

Barım hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. ID İletişim Danışmanlık şirketinin sahibi Ayşe Barım'ın kardeşi ve arkadaşının da gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Ayşe Barım'ın kardeşi I.S.G. hakkında henüz detaylı bilgiler bulunmuyor.

Ayşe Barım kardeşi avukat I.S.G. kimdir?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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