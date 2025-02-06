Davayla ilgili yargı süreci devam ederken yeni bir gelişme daha yaşandı. Barım'ın avukat kardeşi I.S.G. ve doktor arkadaşı, Barım'a ait delilleri karartmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Ayşe Barım'ın kardeşi nede gözaltına alındı?

AYŞE BARIM'IN KARDEŞİ NEDE GÖZALTINA ALINDI?

Türkiye'nin en önemli oyuncu menajeri olarak gösterilen ID Danışmanlık adlı şirketin sahibi Ayşe Barım 2013 yılının yaz aylarında baş gösteren Gezi direnişinin örgütleyicilerinden biri olmakla suçlandı.

Soruşturma devam ederken, Barım'ın avukat kardeşi I.S.G. ve doktor olan bir arkadaşı, Barım'a ait delilleri karartmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Ayşe Barım'ın gözaltına alınan avukat kardeşi ve arkadaşı ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.