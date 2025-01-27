Ayşe Barım davası ne oldu? Ayşe Barım tutuklandı mı?

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği, Osman Kavala gibi sanıklarla yoğun iletişimde olduğu tespit edildiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddia edilerek gözaltına alınan menajer Ayşe Barım emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti. Ayşe Barım davası ne oldu? Ayşe Barım tutuklandı mı?

AYŞE BARIM DAVASI NE OLDU?

Barım, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüse yardım etme suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için re'sen soruşturma açmıştı.

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Barım'a kendisine açılan soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya 'tanık' olarak ifade vermiş ardından ise gözaltına alınmıştı.