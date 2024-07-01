Ayşe Ateş kimdir? Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş kaç yaşında ve nereli?

Ayşe Ateş kimdir, ne iş yapıyor ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in hayatı ve biyografisi gündeme geliyor. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin açılan davada son durum araştırılırken, Ayşe Ateş kimdir ve kaç yaşında olduğu sorgulanıyor. Ayşe Ateş kimdir? Detaylar haberimizdedir…

AYŞE ATEŞ KİMDİR?

Ayşe Ateş'in yaşı, memleketi ve eğitim hayatı hakkında internette bilgi bulunmuyor. Ancak, uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmen olarak görev yaptığı biliniyor. İki çocuk annesi olan Ayşe Ateş, yeni yasama döneminde Meclis'te İYİ Parti Grup danışmanı olarak görev aldı.